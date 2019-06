La Notte della Taranta sbarca su Rai2: sarà presentata dalla coppia Belen-De Martino

MELPIGNANO- La Notte della Taranta sbarca su Rai2 e sarà presentata sulla seconda rete nazionale da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Una delle coppie più chiacchierate della tv italiana, dunque, sarà impegnata a raccontare al grande pubblico italiano ciò che accade sul palco di Melpignano (sul quale non saliranno) per il Concertone del 24 agosto, che ha come maestro concertatore il pugliese Fabio Mastrangelo, direttore musicale della Russian Philharmonic orchestra.

A voler puntare su Belen e Stefano De Martino è stato il direttore di rete Carlo Freccero. “Voglio fare della Notte della Taranta il Sanremo estivo”, è stata la dichiarazione di Freccero a margine della conferenza stampa che si è tenuta, con i vertici della Regione Puglia, proprio a Mosca.

Saranno loro a seguire l’evento in diretta per Rai2, proponendo commenti e interviste ai protagonisti e agli ospiti, come quelli già annunciati Elisa e Guè Pequeno.