GALLIPOLI- Nel centro nord spopolano i video che propongono lo stesso divertentismo che è stata la caratteristica del lido gallipolino ormai spento, il Samsara. Uno stabilimento di Camaiore, in Toscana, per pubblicizzare i propri beach party, usa addirittura un vecchio spot del Samsara, che, dunque, resta icona in Italia ma nel Salento ha chiuso i battenti dopo la lunga battaglia giudiziaria per la concessione demaniale.