Dipendente Sanità Service licenziata dopo un infortunio. Il legale: ritorsione

LECCE-Un infortunio sul lavoro sette anni fa, dopo l’assunzione nell’azienda partecipata Asl e Regione Puglia Sanità Service, che svolge pulizie e ausiliariato negli ospedali. Il traferimento di mansioni negli uffici amministrativi e, dopo la decisione di intraprendere una causa per ottenere un risarcimento, il licenziamento in tronco. Secondo gli avvocati Fernando Caracuta e Cinzia De Giorgi, una ritorsione che un’azienda pubblica non potrebbe permettersi.