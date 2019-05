La squadra dell’Ussi Puglia vola in finale a Roma

La squadra dei giornalisti di Puglia si aggiudica il triangolare di qualificazione alla finale scudetto disputato a Pratola Serra in provincia di Avellino battendo prima la selezione della Campania e poi quella del Molise.

La squadra del presidente USSI Antonio Guido con mister Marzulli in panchina ha potuto contare sulla qualità dei top player Gennaro Del Vecchio e Massimo Tangorra.

La prima gara ha visto la Puglia battere la Campania per 1-0 con gol di Del Vecchio.

Il secondo match contro il Molise è terminato 3-1 con doppietta di Del Vecchio e gol di Amato al suo esordio con la casacca dei giornalisti pugliesi.

Da segnalare anche un palo colpito del salentino Mario Vecchio nel primo tempo e due altri legni dall’altro salentino Alessio Amato.

Accede così alla finale scudetto per la nona volta nella sua storia in cui ha collezionato tre secondi posti, tre terzi posti e un quarto posto.