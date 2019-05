La prima uscita di Ersilia con la sua nuova auto: lo stupore e l’emozione

SALVE – È tutto qui, nelle parole di papà Maurizio e nelle lacrime di Ersilia, il significato del gesto straordinario che il Salento ha fatto.

Ersilia Giudice, allettata dopo un terribile incidente stradale, esce di casa per la prima volta sulla sua nuova auto, il mezzo speciale che il grande cuore dei salentini le ha donato. È stato tutto rapidissimo, segno che quando si vuole davvero fare qualcosa di concreto, semplicemente si può. Abbiamo conosciuto la storia di Ersilia e della sua numerosa e straordinaria famiglia il 31 gennaio. Immediatamente, il giorno dopo, l’editore di TeleRama Paolo Pagliaro, insieme al sindaco di Salve Francesco Villanova, ha lanciato la campagna #unautoperersilia. Una raccolta fondi, una cavalcata fatta di iniziative e ed eventi per raggiungere l’obiettivo di far uscire Ersilia di casa, con un mezzo attrezzato al trasporto comodo della sua sedia a rotelle.

20 giorni dopo, il traguardo è stato raggiunto e il 5 maggio il sogno è diventato realtà, con la consegna dell’auto, in piazza a Salve.

E ora ecco i frutti di tutto questo: Ersilia va a passeggio con i suoi, va in chiesa. Ersilia, rimasta al mondo per miracolo, ora quel mondo può vederlo ancora.

Vi lasciamo a queste immagini, vi lasciamo alle emozioni che sono tutto merito vostro.