Liverani e la Lazio: ecco i fatti

LECCE (di M.C.) – Le voci sul web corrono velocemente e in poche ore il nome di Fabio Liverani è stato “spostato” da Lecce alla Lazio e sui social è arrivato lo scoramento dei tifosi del Lecce.

L’equivoco nasce da un incontro di mister Fabio Liverani a Fiumicino, in aeroporto.

Il mister giallorosso di ritorno a Roma, col figlio, ha incrociato la squadra laziale che stava partendo per Torino, e si è fermato a parlare con Tare ma anche con altri per i saluti cordiali e ovviamente c’era anche mister Inzaghi.

Nessuna trattativa con la Lazio dunque. Quel che accadrà in futuro non possiamo prevederlo ma per ora non c’è stato nessun approccio.