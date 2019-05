A Gallipoli in scena il Premio Barocco

GALLIPOLI- Parterre di stelle e grandi nomi per l’evento di Fernando e Andrea Cartenì. Il Premio Barocco, perla nella perla del Salento, compie 50 anni ed è pronto per alzare il sipario sul gran gala di questa sera al Teatro Italia di Gallipoli. La preziosa Galatea Salentina firmata dal maestro d’arte Egidio Ambrosetti di Anagni, andrà come sempre alle eccellenze nazionali e internazionali. La serata sarà condotta per il quarto anno consecutivo dal giornalista, conduttore e volto noto del TG1 Francesco Giorgino. Al suo fianco, la comicità di casa nostra che che ha conquistato l’Italia intera delle Ciciri e Tria.

Appartenenti al mondo della cultura, dell’arte, dello spettacolo e dell’imprenditoria, i premiati saranno l’attore, regista e conduttore televisivo Paolo Ruffini, il giornalista Paolo Liguori, direttore di TGcom24, il gruppo musicale reduce dal successo sanremese Boomdabash, il cantautore Simone Cristicchi, il duo comico dei Panpers. A ricevere il Premio Barocco Oro (a oggi conferito solo a Sophia Loren), il cantautore Gigi D’Alessio, mentre il Premio alla carriera sarà donato all’attore e regista Massimo Boldi.