Playoff basket: Sassari-Brindisi 2-0. Garatre mercoledì al PalaPentassuglia

L’Happy Casa lotta anche in Garadue, ma si arrende nel finale (106-97) dopo aver inseguito il sogno di una vittoria che avrebbe rimesso in discussione la serie playoff con la Dinamo Sassari. Domani sera (palla a due ore 20.45) le due squadre si ritroveranno nel Pala Pentassuglia per una Garatre che per i ragazzi di coach Frank Vitucci sarà naturalmente da ultima spiaggia per rimanere in corsa e allungare il confronto con i sardi. Eventuale Garaquattro venerdì a Brindisi … eventuale «bella» domenica in Sardegna.