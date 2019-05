Lecce, difesa e attacco da costruire. Contatti per trattenere Venuti e Palombi

LECCE – (di Tonio De Giorgi) La spina dorsale del Lecce nel prossimo campionato è oggi rappresentata da Lucioni, Tachtsidis, Mancosu, Falco e La Mantia senza dimenticare Majer, Calderoni e Petriccione. Il contorno c’è, ma un campionato come la Serie A richiede investimenti all’altezza della categoria. Gli obiettivi di mercato sono in via di definizione. Il direttore sportivo Meluso e il tecnico Liverani stanno programmando i colpi per la campagna di rafforzamento della prossima stagione. Le prime operazioni di cui si occuperà il sodalizio giallorosso riguarderanno probabilmente i contratti di Falco, Majer, Petriccione e La Mantia, per i quali ci sarà un prolungamento del loro legame con la società giallorossa e un adeguamento dell’ingaggio. Meluso, intanto, ha già avviato contatti per consegnare a Liverani un altro numero uno da affiancare al portiere Vigorito, il quale conquistata la Serie A per la seconda stagione di seguito, questa volta vorrà viverla pur sapendo che dovrà giocarsi il posto da titolare. Nel reparto difensivo Cesare Bovo, 36 anni, Luca Di Matteo, 31, e Antonio Marino, 30, sono in scadenza di contratto. Dei tre, solo Marino, probabilmente, ha qualche probabilità per continuare la sua avventura in giallorosso. La stagione di Bovo è stata, invece, condizionata fortemente dalle sue condizioni fisiche mentre Di Matteo, dopo aver declinato anche le offerte del mercato invernale, è rimasto ancora ai margini. Così ora sarà libero di accasarsi dove meglio crede. La difesa, tuttavia, perderà pure altri pezzi. Biagio Meccariello infatti torna al Brescia per fine prestito, ma Meluso potrebbe esercitare il diritto di riscatto. Anche Lorenzo Venuti ha la valigia pronta. La società viola sta valutando se arruolarlo nella squadra del prossimo campionato o lasciarlo ancora in giallorosso dove avrebbe maggiori opportunità di giocare. Venuti ha già esordito in Serie A con la maglia del Benevento dove collezionò 31 presenze. Dovrebbe essere lontano da Lecce il futuro di Ciccio Cosenza nonostante un altro anno di contratto. Sul suo profilo Instagram ha ricordato le tante battaglie fatte con la maglia giallorossa. “Non dimentico nessuno e tantomeno colui che mi ha tenuto stretto qui a Lecce. Lui sa. Ora ho solo pensieri positivi e di ringraziamento. Orgoglioso di aver fatto parte di questa famiglia. Grazie a tutti”. Parole che non possono non far pensare all’addio. Come per Bovo pure Fiamozzi ha dovuto fare i conti con una condizione fisica che lo ha tenuto fuori negli ultimi tempi. Si ripartirà, quindi, dalle certezze Lucioni e Calderoni mentre per Riccardi si deciderà se tenerlo in rosa oppure prestarlo in Serie B dove giocherebbe con continuità. Per il reparto mediano la priorità del club giallorosso sarà quella di riscattare Panagiotis Tachtsidis. Meluso, dopo il colpo sferrato lo scorso inverno, completerà l’operazione con il riscatto obbligatorio dal Notthingham Forest. Altro contratto da rivedere è quello di Zan Majer. Per il centrocampista sloveno arrivato a febbraio dal Rostov si farà valere l’opzione di prolungamento fino al 2021. Majer ha convinto da subito Liverani e sarà uno dei punti fermi della prossima stagione. E sulla scrivania della dirigenza leccese c’è pure il contratto di Jacopo Petriccione; il suo legame con la società giallorossa scade nel 2021, ma in via Colonnello Costadura ci sono tutte le intenzioni per prolungarlo di altre due stagioni, fino al 2023. Già sistemato quello di capitan Mancosu (scadenza 2021), si parlerà della situazione contrattuale di Andrea Tabanelli in scadenza a giugno come pure Arrigoni. Tornerà al Parma per fine prestito, invece, Scavone. L’olandese Thom Haye, infine, ha ancora un altro anno di contratto e dovrebbe proseguire in giallorosso. In attacco, i contratti di La Mantia e Falco saranno prolungati fino al 2023, per entrambi l’attuale scadenza è 2021. Per Palombi la Lazio ha un diritto di riscatto, ma Liverani probabilmente vorrà averlo ancora in giallorosso mentre Saraniti ha ancora un altro anno di contratto. Tumminello, invece, torna per fine prestito all’Atalanta.