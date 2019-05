Case vacanza salate, Lecce 12esima provincia più cara d’Italia

SALENTO– Sarà ancora una volta tra le mete più ambite dell’estate alle porte, ma anche tra le più costose nel Sud Italia. La Puglia ha tra i prezzi medi più alti e Lecce, assieme a Bari, è il capoluogo meridionale più caro.

Lo certifica Holidu, il motore di ricerca per case vacanza, che ha analizzato i dati riferiti ai prezzi per l’anno 2019 con un focus specifico sui periodi di maggior affluenza estiva ed invernale. In media la Puglia è più costosa di Calabria e Basilicata, le due regioni in concorrenza diretta vista la vicinanza geografica, ai primi posti tra le regioni più economiche, a differenza della nostra che è settima in Italia, subito sotto la Toscana, e tra le prime dieci più costose per le spese degli affitti stagionali. La spesa media è di 143 euro al giorno in alta stagione e 100 euro a settembre.

Anche all’interno della stessa Puglia, però, le differenze sono importanti: il Salento si conferma l’area turistica più costosa. Nello specifico, la provincia di Lecce, con un prezzo medio per gli affitti di 150€ al giorno in agosto e di 95€ in bassa stagione, si posiziona 12° nella classifica nazionale. La provincia di Brindisi, con una spesa media a notte di 138€ in estate e 128€ a settembre, presenta una differenza del 7 per cento tra i due diversi momenti dell’anno. Le spese medie relative alla provincia di Taranto oscillano tra i 123€ e i 90€ .

La destinazione più salata di tutta la Puglia è Gallipoli. Badando ai prezzi medi per notte, la città bella richiede una spesa media di 178€ in alta e 93€ in bassa stagione, con una differenza che raggiunge il 47 per cento tra agosto e settembre; segue Salve, con la località che Holidu denomina “Maldive del Salento” con 171€ e 105€. Infine, Otranto con 155€ e 110€ in bassa stagione.

Tra le località selezionate, Torre San Giovanni risulta la più conveniente in termini di costi con 102€ e 84€ nei due diversi momenti dell’anno, insieme a Torre Vado dove la spesa media per notte è pari a 129€ in alta e di 68€ in bassa stagione.

Stando all’analisi del portale, la provincia di Lecce, dove si concentrano le maggiori mete turistiche del Salento, dimostra di essere la zona con i prezzi medi più alti per soggiornare una sola notte in alta stagione; resta comunque una valida opzione dove poter trascorrere le vacanze durante il periodo di bassa stagione, con un risparmio di circa il 36 per cento rispetto alle altre province della regione.