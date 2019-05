Chiese a pagamento, il ministro Bonisoli con il “magone”

LECCE- “Mi viene il magone, capisco. Capisco le necessità, ma che tristezza”. Si è trattenuto dal commentare approfonditamente, ma ha storto il naso alla domanda su cosa ne pensasse del progetto relativo al pagamento del biglietto per entrare in alcune chiese di Lecce. Il ministro per i Beni e le Attività Culturali, Alberto Bonisoli, è arrivato in città in mattinata per visitare il conservatorio Tito Schipa.

Affiancato dal Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Salvatore Giuliano, e prima dell’incontro elettorale con il candidato sindaco del M5s Arturo Baglivo, Bonisoli ha annunciato anche il progetto che ha in mente per aumentare la ricaduta dell’appeal di Matera capitale europea della Cultura sulle altre città del Mezzogiorno: finanziamenti da 20mila euro per festival da svolgersi nella seconda metà dell’anno nelle città di Basilicata, Puglia, Campania, Calabria.

Durante la mattinata, il ministro ha anche visitato la Biblioteca del Conservatorio, ricca di illustrazioni di alcuni preziosi manoscritti e stampe d’epoca, dal primo settecento in poi, della tradizione culturale di Terra d’Otranto.