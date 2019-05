“Il Caffè della Scienza”, il Colonnello Laurenzi: “A fine maggio arriverà l’estate”

MARTIGNANO- A Martignano torna l’appuntamento con Scicafè, il Caffè della Scienza, l’incontro informale con grandi donne e uomini di scienza organizzato dagli alunni delle terze classi della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Calimera, Caprarica di Lecce e Martignano. In quest’occasione, l’ospite d’onore è stato il Colonnello Francesco Laurenzi, meteorologo del programma “Uno Mattina in Famiglia”, il quale si è dimostrato lieto di quest’opportunità, per portare la sua testimonianza e rispondere a più domande, tra cui quella inevitabile su questo pazzo tempo. “Quest’anno la Primavera è saltata-dice- ma tra fine maggio e gli inizi di giugno arriverà l’alta pressione e potremo finalmente correre al mare”.