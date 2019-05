Europee, D’Antini: a Bruxelles le istanze del territorio

LECCE- Manca poco ormai al giorno del voto e le elezioni europee sembra che siano le più attese dell’ultimo ventennio. E proprio in questa competizione, Forza Italia ha deciso di contare su un solo candidato del territorio: si tratta di Filomena D’Antini. Lei, avvocato ed insegnante, è originaria di Foggia, ma i primi passi nel mondo della politica li ha mossi proprio qui nel Salento, diventando prima assessore provinciale a Palazzo dei Celestini, poi Consigliera per la Pari Opportunità”. Oggi invece è in gara per accedere al Parlamento Europeo in cui desidera portare le istanze del territorio, per lavorare su un’Europa più vicina. “C’è tanta sfiducia negli elettori -dice-ma mi auguro che in questa competizione possa esserci la possibilità di reagire, perchè i cittadini hanno bisogno di un centrodestra che torni a garantire i principi della libertà, della democrazia, i valori cattolici”.