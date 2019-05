“Dionisie”, in scena la cultura della psichiatria

TARANTO- A Taranto la scienza e il teatro si incontrano in un festival che rappresenta un ponte fra la produzione di salute e la promozione della cultura, in cui si cerca di favorire il lavoro di rete. Si tratta di “Dionisie Festival”, nato da un’idea della regista Maria Elena Leone, in seguito all’esperienza di formazione teatrale condotta nel centro diurno della Città dei due Mari, gestito dalla Cooperativa Seriana 2000, coinvolge le compagnie teatrali dei pazienti psichiatrici di tutte le Asl, sfruttando il palco come mezzo di espressione, per comunicare ed arrivare al pubblico, ma soprattutto per far comprendere come la psichiatria possa essere anche cultura.