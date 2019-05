Il sogno è realtà: Ersilia ha la sua auto attrezzata

SALVE- La solidarietà vince ancora nel Salento e proprio questa domenica, in una gremita Piazza Concordia a Salve, il sindaco Francesco Villanova insieme all’editore di TeleRama Paolo Pagliaro hanno consegnato alla famiglia Giudice l’auto attrezzata per Ersilia, acquistata grazie ai tanti salentini che hanno donato rispondendo in modo positivo alla campagna solidale #unautoperErsilia lanciata, promossa, e sostenuta da TeleRama, dalla Città di Salve, dalle associazioni salvesi e dagli enti e da tutti i cittadini.

Un traguardo incredibile, tagliato in tempi record: la campagna #unautoperersilia è stata lanciata il primo febbraio dall’editore Pagliaro, insieme al sindaco Villanova. Mettendo temporaneamente ed eccezionalmente a disposizione della causa l’iban e il conto corrente di CuoreAmico onlus, i salentini hanno potuto versare qualunque cifra fosse nella disponibilità di ognuno, anche pochi spiccioli, per aggiungere un mattoncino alla volta nella costruzione di un sogno di libertà. Libertà per questa ragazza di poter tornare nel mondo, avendo a disposizione un’auto attrezzata al trasporto comodo della sedia a rotelle elettrica. E così è stato. In poco tempo, il Salento ha dimostrato di esserci e oggi il grande sogno di Ersilia è diventato realtà, donando le chiavi della sua carrozza a papà Maurizio, presente in piazza assieme ad una piccola parte della sua numerosa famiglia.

Inutile commentare le emozioni, le lacrime di gioia per un dono così prezioso, benedetto da don Lorenzo, e che segna l’ inizio di una nuova vita per Ersilia.

Questa è l’ennesima prova che i salentini, uniti, possono raggiungere risultati straordinari per aiutare chi ha veramente bisogno di una mano…Anzi c’è di più, questa grande solidarietà ha permesso di aiutare anche Cuore Amico: “Ad un certo punto della raccolta è stata superata la soglia per acquistare l’auto ad Ersilia -ha affermato l’editore Paolo Pagliaro e Presidente della Onlus Salentina- e così le altre donazioni aiuteranno i bambini del nostro Progetto Salento Solidarietà. Quindi un doppio grazie”.

Insieme si possono così raggiungere traguardi importanti, regalando sorrisi e perché no, anche una nuova occasione per ricominciare a vivere.