La Primavera del Lecce in Semifinale

VENEZIA – (t.d.g.) La Primavera del Lecce conquista l’accesso alle Semifinali dopo aver superato in gara secca il Venezia con il punteggio di 2-0. A firmare la vittoria della squadra allenata da Sebastiano Siviglia è stato Lezzi autore di una doppietta realizzata nella prima frazione di gioco. Lo stesso Lezzi, al 9′ del secondo tempo, ha sbagliato un calcio di rigore parato dal portiere avversario. L’avversario in Semifinale sarà la Lazio che nella partita dei Quarti ha superato l’Hellas Verona. Il confronto tra Lecce e Lazio si giocherà in casa dei biancocelesti, in gara secca, sabato 11 maggio

VENEZIA-LECCE 0-2

RETI: 8′ pt e 27′ pt Lezzi (L)

VENEZIA

Enzo, Peresin, Tagliapietra, Cavalli, Mazzoletti, Cataldi, Soldati, Marchesan, Schmalbach, Buso, Pozzebon

In panchina: Daffrè, Masi, Rossi, Candic, Imbrea, Vecchiato, Ripanto, Stalla, Abubakar, Pasqualato, Basso, Caradonna

Allenatore N. Marangon

LECCE

Centonze, Pierno (42 st Tarantino), Alfarano (4 pt Laraspata), Doratiotto (42 st Maselli), Gianfreda, Monterisi, Angelini, Cancelli, Suma, Lezzi (29 st Dario), Felici (42 st Quarta)

In panchina: Petrarca, Mele, Avantaggiato, Castrovilli

Allenatore S. Siviglia

Arbitro: Enrico Moggio

Assistenti: Federico Pragliola e Rosario Caso