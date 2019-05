ANDRANO- “Capire per crescere” è il motto del festival della scienza che in questi giorni fa tappa ad Andrano avendo come protagonisti assoluti proprio i giovani, il loro pensiero critico e la capacità del confronto. Dopo 10 anni, questo festival ha permesso così un po’ a tutti di crescere, attraverso convegni, musica e ospiti illustri, come proprio in questa edizione dedicata alle “Barriere biologiche e ai confini culturali”.