Assalti a banche e poste, confisca a un sorvegliato speciale

CAROVIGNO- Il provvedimento di confisca vale 71mila euro ed è scattato nei confronti di un sorvegliato speciale di Carovigno e di sua moglie. Si tratta dei coniugi Vincenzo Schiena e Francesca Fornaro, 41 e 38 anni. Il provvedimento ha interessato tre polizze vita e ha dimostrato come gli investimenti finanziari effettuati dalla donna si presenterebbero non in linea con i redditi dichiarati dal nucleo familiare nelle corrispondenti annualità ai fini dell’imposizione fiscale, in quanto provento di reati contro il patrimonio commessi dal marito. SCHIENA è attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, colpito da ordinanza di custodia cautelare con l’accusa di aver costituito una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di assalti a sportelli automatici, commessi tra la Puglia e le Marche, in danno di svariati istituti di credito, uffici postali ed esercizi commerciali (tra cui, gioiellerie ed impianti di distribuzione di carburanti).