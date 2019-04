Delli Noci presenta le sue liste: “Congedo consigliere regionale? Nessuno se ne è accorto”

LECCE- Alessandro Delli Noci, già vicesindaco e primo alleato di Carlo Salvemini, chiama tutti a raccolta al Cinema Massimo, per presentare i 96 candidati delle tre liste civiche che fanno riferimento a lui, vale a dire Coscienza Civica, Noi per Lecce, Sveglia Lecce, che compongono il movimento civico “Una Nuova Lecce”.

Sono tre delle otto formazioni in campo con Salvemini e nei prossimi giorni verranno presentate anche Udc e Puglia Popolare, “che sono al nostro fianco e non era scontato”, ha detto Delli Noci. I ringraziamenti sono per tanti ma soprattutto per il governatore Michele Emiliano e il suo capo di gabinetto Claudio Stefanazzi, che ha aiutato Delli Noci a comporre una delle liste, Noi per Lecce.

“Qualcuno si sorprende per il loro sostegno e lancia allarme di moralità – ha rivendicato Delli Noci – ma quelle stesse persone non le ho viste esprimere preoccupazione quando uno scandalo ha devastato l’immagine della nostra città, come l’inchiesta sulle case popolari”.

Poi ha voluto aggiungere un “chiarimento” su un altro passaggio fatto sul rapporto tra lui e il presidente Emiliano: “Questa sinergia sarà un valore aggiunto per la città. Qualcuno – ha detto Delli Noci dal palco – lo strumentalizza dicendo che sono diventato barese, pensando di mischiare lo stadio con la politica, pensando di buttarla in caciara. Forse non ha capito bene a cosa si sta candidando”. E da qui l’attacco a Congedo, che nelle scorse ore “ha tirato fuori le liste a km0”, cioè senza influenze esterne e composte da leccesi.“Fare il sindaco di Lecce – ha continuato Delli Noci – è cosa seria, non calcistica e bisogna avere rapporti istituzionali con tutti gli enti territoriali e di governo. Dovrebbe saperlo lui per primo perché per 20 anni ha fatto il consigliere regionale a Bari ma questo territorio non se ne è accorto”.

“Ho scelto il civismo – ha ribadito ancora – e qualcuno cerca di tirarmi nelle polemiche. Noi abbiamo scelto il civismo per far ripartire la politica dal basso e guardare al bene comune”.