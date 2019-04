Tutti in pista con “MotorTerapia -Trofeo ACI Lecce”

LECCE- Il MotoClub Salentum Terrae, torna in scena con “MotorTerapia -Trofeo ACI Lecce”, in una giornata per tutti i bambini e i ragazzi salentini speciali che potranno vivere l’emozione di scendere in pista, presso “La Conca” di Muro Leccese.

L’evento di “MotorTerapia” è finalizzato al coinvolgimento attivo di bambini e ragazzi disabili all’interno di una giornata dedicata ai motori, ideata per abbattere il muro emotivo che spesso tiene i ragazzi speciali lontani da contesti di evasione e puro divertimento. Allineati sulla griglia di partenza, a bordo di auto da rally, auto storiche e moto, i ragazzi e i bambini speciali potranno provare il brivido del campione con un emozionante giro in pista.

“MotorTerapia – Trofeo ACI Lecce” , che si terrà il prossimo 5 maggio, fa parte del progetto “Terra e Mare”, realizzato da Mc Salentum Terrae, ACI Lecce, Lega Navale Puglia e CuoreAmico, al quale hanno iniziato ad aderite tante Associazioni ed Scuderie, molto sensibili e partecipi alla buona riuscita degli eventi.