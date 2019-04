Esercito di candidati a Lecce, ecco le 28 liste in campo con tutti i nomi

LECCE- Un esercito di quasi mille candidati che si contenderanno le preferenze dei 78mila cittadini aventi diritto di voto. A Lecce l’appuntamento con la presentazione delle liste ha riservato poche sorprese.

Una sola la lista per il candidato Mario Fiorella, ex magistrato espressione di Sinistra Comune.

Una sola anche per il chirurgo Arturo Baglivo ed è quella del Movimento 5 Stelle.

Altri numeri per le altre coalizioni: 8 le formazioni in campo per Carlo Salvemini; 13 per Saverio Congedo; 5 per Adriana Poli Bortone.

Salvemini, candidato del centrosinistra allargato a Udc e civiche e in ticket con Alessandro Delli Noci, ha il supporto di Lecce Città Pubblica, sua civica di riferimento; di Civica., che coalizza il gruppo di Fornari e Barletti; di Lecce nel Cuore-Udc; Partito Democratico; Puglia Popolare; Noi per Lecce, espressione dell’area che fa capo al governatore Michele Emiliano; Sveglia Lecce e Coscienza Civica, le ultime tre liste messe in campo da Delli Noci.

Tredici, come detto, le liste schierate da Saverio Congedo, il candidato del centrodestra. Ci sono Msi-Destra Nazionale capeggiata da Ubaldo Walter Ronzini, e Salento Europa di Luca Russo; la formazione di estrema destra Casapound; le liste dei partiti tradizionali Fratelli d’Italia-Direzione Italia, Forza Italia, Lega; poi quella del candidato, Congedo Sindaco; si aggiungono Sentire Civico, che fa capo a Gaetano Messuti; unica lista tra Prima Lecce e Andare Oltre, vicina al senatore Roberto Marti e a Pippi Mellone e che ricalca il modello Civica Salento già presentato alle elezioni provinciali; poi Lecce città del Mondo, che fa riferimento all’ex sindaco Paolo Perrone; L’Altra Italia; Popolo della famiglia, che fa capo all’avvocato Maria Luisa De Luca, e Democrazia Cristiana, animata da Francesco Grasso.

Cinque le liste a sostegno di Adriana Poli Bortone. C’è Movimento popolare leccese di Antonio Lamosa; c’è Poli Bortone Sindaco, con capolista Gianpaolo Scorrano; ci sono, infine, Io Sud, Giovane Lecce, Msi- Fiamma.



TUTTE LE LISTE

FIORELLA:

Sinistra Comune : Francesco Arigliano, Giorgio Boccassini, Manuel Mosè Buccarella, Filippo Carbone, Fernando detto “Nando” Carrozzo, Francesco Colaci, Eugenio Corrado, Simona De Carlo, Carmelo Del Coco, Marco detto “Luana Ricci” Della Gatta, Diana Doci, Ada Donno, Raffaella Ferraro, Simone Gubello, Maria Anna detta “Marianna” Martina, Domenica detta Mina Matteo, Massimo Melillo, Anna Maria Montinaro, Pietro Nicola Paladini, Antonio Perla, Marco Povero, Maria Rosaria detta “Consiglia” Pulli, Rita Quarta, Claudia Raho, Rocco Rizzo, Giuliana Rollo, Maria detta “Lucia” Rollo, Luca Ruberti, Carlo Ruben Seclì, Assunta Velino, Renato Vernaleone.

BAGLIVO:

Movimento Cinque Stelle : Francesco Buttazzo, Valeria Carcagni, Tiziano Cataldi, Patrizia Cataldo, Giovanna Ciampa, Nicola De Donnantonio, Fabio De Giorgi, Stefania Donateo, Francesco Errico, Claudio Giannetta, Damiano Grassi, Antonio Greco, Gianluca Lezzi, Luca Macavero, Fabio Maccagnani, Donato Mange, Francesco Marra, Anna Mazzeo, Francesco Memmola, Alessandro Miglietta, Antonio Miloro, Anna Murolo, Angela Perulli, Luigina Quarta, Alessia Renna, Andrea Rizzo, Pierluigi Rizzo, Silvana Sarli, Margherita Sciolti, Alberto Siculella, Fabio Valente, Elda Verardi.

SALVEMINI:

Lecce città pubblica : Andrea Ambrosino, Francesco Calabro, Giovanni Castoro, Massimiliano Cesari, Bruna Colopi, Teddy D’Arienzo, Claudia De Blasi, Silvia De Carlo, Maria Grazia Dell’Anna, Luigi del Prete, Titti De Luca, Ramón De Pascalis, Mauro Giorgino, Raffaele Ligori, Roberto Mandurino, Natasha Mariano Mariano, Silvia Miglietta, Gabriele Molendini, Cosimo Murri Dello Diago, Giuseppe Nuzzoli, Pierpaolo Patti, Rita Perchiazzi, Dominique Presicce, Stella Proto, Gianluca Quarta, Gigi Renis, Gianfranco Sacquegna, Silvia Scoditti, Enzo Scrimieri, Cristina Siciliano, Antonio Silvestri, Viviana Sorrento.

Civica. : Angelica Alloggio, Giuseppe Saverio Bianco, Roberto Bruno, Giovanni Capone, Pierfrancesco Chirizzi, Fabia Anna (detta Fabiana) Cicirillo, Marta Coccoli, Fabio Congedo, Valeria Dell’Anna, Sergio Della Giorgia, Francesco De Luca Andrioli, Guglielmo Fazzi, Fabio Massimo Foscarini, Flora (detta Flo) Giurgola, Rosa Laguardia, Gennaro (detto Rino) Leuzzi, Gianfranco Manco, Roberta Marazia, Maurizio (detto Mauro) Marino, Marinella Miccoli, Antonio Mileti, Ernesto Mola, Antonio Pascali, Fabio Quaranta, Gianluca Renna, Valeria Rodelli, Francesca Russo, Maria Teresa Sala, Anna Siviero, Angela Maria Spagnolo, Giovanni (detto Gianni) Tommasi, Claudio Verardo.

Partito Democratico : Antonio Bellisario, Monica Bianco, Cosimo Cardinale, Francesca Carone, Saverio Citraro, Claudia Coluccia, Roberto De Mitry, Stefano Desario, Francesca Derrico, Lidia Faggiano, Paolo Foresio, Marina Funel, Cristian Lentini, Davide Leone, Paola Leucci, Marco Miceli, Gabriella Monaco, Matteo Papadia, Giovanni Pastorelli, Paola Povero, Caterina Renna, Gianni Rocci, Rolando, Roberta Rotino, Antonio Rotundo, Rosanna Scardino, Guandalina Schipa, Sergio Signore, Andrea Spagna, Silvia Toma, Francesca Tripoli.

Sveglia Lecce : Domenico (detto Mimmo) Bardinella, Fabio Bonatesta, Ilaria Buono, Enrico Calò, Alessandro Calogiuri, Chiara Capoccia, Giulia Corvaglia, Serena Cretì, Luca de Luca, Marco detto Urban De Matteis, Andrea de Mitry, Chiara D’errico, Alfredo Fiorentino, Paolo Fortunato, Elisabetta Guido, Francesco Manta, Maurizio Monte, Giovanni Occhineri, Emanuela Orlando, Luisa Pede, Manuel Petese, Valeria Potì, Valentina Quarta, Giovanni Rucco, Lilian Ruggio, Antonio Russetti, Guido Scopece, Alessandra Serrano, Ilaria Addolorata Sozzo, Filippo Enrico Taurino, Ilaria Tesoro, Maurizio Vadrucci.

Coscienza civica: Valeria Balzani, Giovanna Bino, Cristiana Calogiuri, Domenico Carlà, Vito Cofano, Alessandro Costantini, Ermenegildo detto Gildo De Giovanni, Silvia De Lorenzis, Antonio detto Toni De Matteis, Antonio De Vitis, Barbara Fior, Enrico Ghezzi, Christian Gnoni, Pietro detto Piero Lefons, Perla Longo, Vincenzo Lucia, Giovanni Manzo, Daniela Pina Martina, Marcello Martino, Oronzo Mastrolia, Giulio Mele, Leonzio Miccoli, Lucia Paglione, Pasquale Paladini, Giovanni detto Gianni Pellegrino, Maria Giulia Pensa, Maria Angela Pernice, Valentina Prato, Ivan Sergi, Maria detta Cristina Sicuro, Vincenza Villani Miglietta e Tamara Vincenti.

Noi per Lecce: Marina Antonicelli; Gianluca Borgia; Alessandro Caricato; Maria Casilli; Lucia Castellano; Letizia Maria Cerrati; Angela Cosentino; Claudio Dell’Anna; Tonia Erriquez; Andrea Fiore; Anna Maria Gaetani; Mariassunta Gallicchio; Marco Giannotta; Valeria Girau; Manuela Laudisa; Enza Maletesta; Anna Rita Mancini; Anna Grazia Maraschio; Luca Marasco; Daniele Marulli; Luigi Mazzotta; Angela Mercuri; Alessandra Moscagiuli; Marco Nuzzaci; Giovanna Pellegrino; Giulia Saracino; Antonio Sergi detto Tonio; Giovanni Solito; Rosaria Tamblé detta Sara; Angela Valli; Daniela Vizzino.

Puglia Popolare: Alemanno Anna Rita; Bandelli Rita; Bevilacqua Maria Cristina; Calabrese Antonella Sara; Caprioli Romina; Carlà Luca; Casilli Natascia; Chiurazzi Vincenzo; Corso Augusto; De GiuseppeDario; De Vitis Eleonora; De Vitis Franco; Del Coco Marianna; Fanales Stefania; Laudisa Valentina; Lazzari Roberta; Marchese Emilio; Mariano Sara; Negri Sergio Luigi; Pagliaro Alfredo Detto Dino; Perrone Fernando; Ricercato Emanuele; Rizzo Antonio; Rucco Marcella; Rushay Magdalena; Schifa Adriana; Tafuro Sara; Torodova Tanya Ivanova; Trofo Carmela; Tumolo Pierluigi; Valente Luigi Detto Gigi; Vincenti Giovanni.

UDC: Albergo Antonio; Annibale Antonio; Baglivi Manola; Bernardini Arianna; Brattelli Daniele; Calò Sabrina; Candido Paola; Carlà Simona; Cerofolini Cinzia; De Donno Roberta; De Filippi Giuseppe; De Leo Gianluca; Girardo Anna; Greco Anna detta Isabella; Greco Patrizia; Greco Santo Anonio detto Antonio; Ingrosso Antonello; Leo Oronza; Loiotine Gennaro; Manieri Giordano; Marzo Maria Teresa; Mignone Carlo; Mujja Beatrice; Mura Massimo detto Max; Nestola Giuseppe Rizzo Luigi detto Gigi; Romano Francesca; Serrano Alessandra; Siculella Agesandro; Talà Cosima Daniela; Toma Veronica; Vergori Patrizia.

CONGEDO:

Fratelli d’Italia-Direzione Italia: Francesca Allegro, Carla Attanasio, Domenico Bitonto, Debora Caplogiuri, Giovanni Caputo, Barbara Ciocia, Luigi Curto, Fabiola De Giovanni, Alessandra De Rinaldis, Flora Errico, Carmelo (detto Lino) Esposito, Robertto Giordano Anguilla, Andrea Guido, Ercole Leggieri, Gina (detta Sabrina) Longo, Sabrina Mazzotta, Veronica Merico, Alessandro Miceli, Roberta paladini, Marco pantaleo, Maria Luisa pascali, Francesca paticchio, Germana Peccarisi, Lorenzo Presicce, Silvana Priore, Lucia (detta Anastasia) Quarta, Lucia Rizzo, Maurizio Rizzo, Cermen Tessitore, Angelo Tondo, Manuela Urso, Ilaria Ventura.

Lega: Spagnolo Mario; Martini Severo; Miloro Marco; Miccoli Cosimo; Scarciglia Luigi; Rodelli Riccardo; Guerrieri Giordana; Sacquegna Serena; Moriseni Lujeta In Cardone; Petrachi Cristiano; Totaro Giuliana; Vicentelli Damiano; Serafini Angelo; Piccinno Carlo; Errico Luca; Morello Antonio; Trullo Vittorio; Fanales Adriana; Vantaggiato Pierpaolo; Massaro Samantha; Valzani Mattia; Fiorentino Luigia; Di Conzo Liliana; Ciaccia Francesco; De Santis Tiziano; Bucci Gianluca; Guacci Anna Maria; Pasca Ivan; De Cillis Rosaria; Russi Alberto; Monteforte Eleonora.

Forza Italia: Attanasio Andrea; Battista Luciano ; Bruno Gianluca ; Campanile Giuseppina ; Carrozzo Antonella; Civino Loredana; De Benedetto Federica; De Dominicis Alessandro; De Nigris Cristian; De Vivo Emanuela; Dongiovanni Manuela; Fiordaliso Andrea; Fortunato Edi Pietro; Franchini Monica; Locia Maria; Magi Vincenzo; Marchello Sabrina; Mastria Patrizia; Mastrogiacomo Giuseppe; Mastrosabato Diletta Emanuela; Minozzi Giancarla; Monticelli Guggiò Bernardo; Palumbo Lorenzo; Panzera Lanfranco; Scordari Pierpaolo; Siculella Benedetta; Silvone Ludovica; Solero Vittorio; Stefanelli Angelica; Totaro Maria Antonietta; Villa Marzia Miriam; Zecca Francesco

Prima Lecce-Andare Oltre: Gabriele Bruno, Luciana Calabrese, Laura Calò, Maria Rosaria (detta Iaia) Capuzzello, Monica Chironi, Gabriele Corrado, Manuela De Giorgi, Cosimo Mario (detto Mino) De Riccardis, Erika Errico, Antonio Finamore, Luisella Fracasso, Massimo Fragola, Paola Rosa (detta Paola) Gigante, Giovambattista Gravili, Gianmaria Greco, Pierluigi Imperato, Laura Indennitate, Giuseppe Lezzi, Gianluca Lo Basso (detto Luca), Raffaele (detto Lele) Longo, Francesca Lubelli, Vittorio Malcangi, Milena Marino, Alessandra Petrucci, Stefano Ramires, Vincenzo Sannino (detto Enzo), Cosimo Damiano Saponaro, Diego Serra, Pasquale Sicuro (detto Lino), Vincenzo Vantaggiato (detto Savino).

L’Altra Italia: Antonio Ciccardi, Gabriella Festa, Matteo Errico, Miriam Bourmada, Valentina Palmisano, Carlo Chiri, Maria Laura Russo, Luigi Felline, Marcella Rucco, Francesco Ingrogna, Chiara Rosanna Rizzo, Filippo Antonio Monica, Emanuela Totaro, Mirko Umberto Greco, Andrea Rossano, Andrea De Giorgi, Chiara Rosato, Daniele Brecciarolla, Flavia Mangione, Antonio Vito De Iaco, Roberta Castelluzzo, Walter Melissano, Agnese Negro, Alessandro Giannone, Dario Pantaleo, Nico Antonio Scarafile, Matteo Martino, Pierangelo Pace, Antonio Imparato, Alessandro Sciurti, Walter Vitti.

Casapound: Matteo Centonze (già candidato sindaco nel 2017). Poi Serena Grasso, Emmanuela Florino, Antonio Micello, Marco Ciaccia, Alessia Beqiri, Andrea Borello, Franco Brindisino, Luigi Fusaro, Luisa De Razza, Maria Rosaria Ruggieri, Ottaviano Pedio, Gabriele Boccuzzi, Vanni Brindisino, Enrico Calogiuri, Miriana Fazzi, Sveva Ancora, Miriana De Luca, Federica De Nuzzo, Antonio Massa, Michele Parisi, Stefano Carrafa, Sabrina Albano, Marco Raho, Luigia Spinolla, Maria Pia Scaglione, Diletta Antico, Michele Lazoi, Ivan Maniscalco, Gabriele Potenza, Filippo Di Gesù, Carlo Gravante.

Sentire Civico: Alba Roberto, Marcello Andriani, Daniele Biasco, Giuseppe Caggiula, Vittoria Camarca, Giampiero Capirola, Giancarlo Capoccia, Francesco Carrozzo, Paola Cutò, Rosalba Centonze, Monica Cerasi, Daniela De Giovanni, Monia De Spoto, Serena Donnini, Monica Faggiano, Alessandro Foscarini, Maria Luisa (detta Luisa) Greco, Vincenzo Guarnaccia, Mattia Ingrosso, Tommaso Mezzi, Simona Morello, Alessandro Moschettini, Antonia Orondini, Mario Pano, Angelo Panzera, Maria Lucia Portone, Tania Rizzo, Giuseppe Oronzo Rosato, Concetta Russo (detta Tina), Gianluca Scozzi, Patrizia Stefanelli, Oronzino (detto Ronzino) Tramacere.

Salento Europa: Russo Luca; Antonucci Ilaria; Caricato Gabriele; Cassano Antonio; Castelluzzo Caterina; Cavota Grazia; De Filippi Alfredo; De Trane Tatiana; Di Oliveira Alvez Mary Helena; Fersini Adriano; Garrisi Fabio; Gianfreda Palma Teresa; Guerrieri Angelo Giulio; Lionetti Antonia; Longo Emanuele; Malorgio Stefania; Milli Vanessa; Monaco Marco; Montinaro Alessio; Moriero Andrea; Neri Maurizio; Paliaga Willy; Parrotto Valerio; Popolizio Antonella Natascia; Portulano Marco; Prontera Amanzio; Quarta Federica; Santalucia Mirella; Scalici Filippo; Schito Daniela; Toma Ernesto; Vincenti Lucia.

Msi-Dn: Ronzini Ubaldo Walter; Simoes De Lima Noemia; Agrimi Mirko; Pappada’ Letizia; De Carlo Algeri Detto Paolo; Congedi Maurizio; Paiano Massimo; Rame Sergio Pietro; Torre Luigi; Maggio Davide; Esperto Fabio; Brandi Claudia; Chiffi Giovanni; Dantes Assunta; Canetti Pasquale; Patrignani Amalia Veronica; Provenzano Salvatore; Colombo Gianfranco; Lavolpicella Rosa; De Carlo Daniele; Stefanelli Michael; Arena Patrizia; Miglietta Barbara.

Popolo della Famiglia: De Carlo Maria Luisa; Luperto Francesco Massimiliano; Mastrolia Annunziata; Cappilli Stefano; Mastrolia Angela; Toma Antonio Pietro; Zacheo Raffaella; Riccardi Francesco; Borgia Danila Annarita; Miglietta Leonardo; Picca Elvira Sonia; Rizzo Fabio ; Cavallo Anna; De Santis Angelo; Lombardi Gilda; Mastrolia Giuseppe; Lazzari Gianpiero; De Matteis Donato; Schifa Oleg; Greffi Andrea; Boschi Massimo; Chialastri Mauro.

Lecce città del Mondo: Pala Giorgio; Ayroldi Marina; Andriani Giovanni; Arunthavarajah Vathanaraj Detto “VATHA”; Benenati Maria Antonietta; Botrugno Maurizio; Capano Paolo; Caputo Mauro; Cassatella Lucia; Cobuzzi Ermelinda Detta “LINDA”; De Giorgi Ruben; De Luca Andreina; Elshazzlly Hamdi Mohamed Mohamed; Gaeta Francesco; Giannuzzo Alessio; Gioia Donato; Greco Francesca; Guglielmi Salvatore; Iacoi Giovanni; Leo Marco; Malinconico Giulia; Marzano Umberto; Mengasi Carla; Miggiano Antonio Maria; Pascali Christian; Perrone Giovanni; Podo Donatella; Ragosta Loredana; Sterlicchio Maurizio; Taveri Monica; Tondo Gianfranco; Valletta Lorena.

Congedo Sindaco: Avantaggiato Manolo; Boccuni Cataldo detto Dino; Caggiano Lucio; Coluccia Piero; De Lorenzis Renato; Delle Canne Luca; D’Ostuni Donatella; Fazzini Mario; Fiolo Diego; Gargiulo Carlo Felice; Gerardi Dalila; Greco Diego; Margiotta Valentina; Marino Antonio; Martina Roberta; Mazzotta Mauro; Messeni Nemagna Stefania; Montinaro Paolo; Neamtu Corina Iuliana; Ostuni Dario; Pascali Edvige; Pasquino Andrea; Petrucci Paola; Presicce Salvatore; Puglielli Claudio; Scollato Sergio; Spalluto Andrea; Spedicato Mariella; Spirito Marco; Tripaldi Domenica Maria detta Mimma; Vecchiato Loredana; Zilli Stefania.

Democrazia Cristiana: Grasso Franco detto Francesco; Barone Francesco; Bevilacqua Fabio Cristian; Brocca Pasquale; Campanelli Federica; Candido Teresa; Cannone Gabriele; Cornacchione Domenico; D’Amato Teresa; De Luca Dario; Dasholla Eljona; De Giorgi Mattia; Dolcimascolo Giuseppe; Ghezzi Annita; Iannotti Ester; Liaci Stefano; Marchello Fabio; Nigro Angelo; Orlando Simona; Palange Michele; Peccarisi Giuseppe; Peccarisi Roberta; Pinto Alessandro; Re Nello; Vela Brizio.

ADRIANA POLI BORTONE

Movimento Popolare Leccese: Antonio Lamosa, Gianfranco Caligiuri, Gianluca Capone, Tommaso Carbotti, Michele Ceino, Maurizio Coppini, Luigi Corsano, Chiara De Filippis, Oronzo De Matteis, Caterina Gianfrate, Antonella Gianfreda, Valentina Grasso, Fernando Guido, Valentina Guido, Alessandro Indraccolo, Massimiliano Lelario, Giulia Massafra, Giulia Massari, Vittoria Mele, Maria Pia Mirabelli, Michela Mugar, Giuseppe Palmieri, Salvatore Pandarese, Maurizio Perrone, Tarek Potì, Miriam Presicce, Mirella Rizzo, Eleonora Siciliano, Marcello Signore, Federica Spennato, Angelica Spinzi, Tiziana Stifani.

Poli Bortone Sindaco: Gianpaolo Scorrano, Giuseppe detto “Giorgio” Agnello, Simona Biagio, Nunziatina detta “Nunzia” Brandi, Paola Bruno, Shabnza Callachnd, Giuseppe Cannone, Annamaria Carlà, Nunzio Carusillo, Emilio Colaci, Angelo De Matteis, Federico Degli Atti, Gianluca Dell’Anna, Eleonora Donno, Ilaria Gallo, Fausto Giancane, Anna Greco, Alessandro Manzoni, Pablo Pasculli, Tiziana Pastore, Oscar Peschiulli, Leandro Pispico, Paolo Rini, Giovanni Rizzo, Giuseppe Schiraldi, Mirka Spedicato, Alessandro Starace, Dario Verdicchio, Olindo Vergallo, Daria Vernaleone, Fernando Visconti, Mirko Zacheo.

Fiamma Tricolore: Personè Egidio; Bizzarro Francesco; Ardito Alessandro; Cafiero Anna Grazia; Capone Anna Rita; Carignani Franco; Castelluzzo Giovanna; Congedo Antonio; Congedo Carmine Marcello; D’Aprile Fabio; Dell’Anna Valeria; De Rinaldis Antonio; Diaferia Vincenzo; Guido Raffaele; La Rocca Solidea; Marra Antonio Salvatore; Mele Patrizia; Melica Pierpaolo; Melissano Dario; Mondoni Luigi Vito; Nisi Antonio; Romano Eliano; Salierno Luca; Schipa Roberto; Tommasi Francesco; Zapparata Alma; Lezzi Cinzia; Negro Nancy: Sacquegna Maria Dolores detta Dores; Striani Oronza Antonella; Mazzara Calogero; Perrone Alessia.

Io Sud: D’Amato Andrea; Ruggeri Alessia; Simone Gabriella; Spagnolo Antonio; Servodio Elisabetta; Giannotta Elena; Coppola Nicoletta; Vitale Dalila; Rollo Luigi; Mariano Salvatore; Nestola Laura; Ido Angelo; Pezzulla Matteo; Miggiano Antonella; Zompi Gianluca; Paliani Patrizia; Ravagnan Florindo; Moscagiuli Pamela; Carretta Alessandro; Perrone Pierluigi; Criscolo Giulia; Bartolotto Kevin; Mariano Chiara; Piccinno Anna; Scalcione Desiree; Massaro Salvatore; Casini Andrea; Pinto Anna; Fasiello Luana; Robustelli Vincenzo; Castiglioni Fabrizio.

In aggiornamento