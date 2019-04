Diso in festa per i suoi Santi Protettori Filippo e Giacomo

LECCE- Diso, Comune salentino di circa 1000 abitanti, si prepara a celebrare i suoi Santi Protettori Filippo e Giacomo, con l’evento che lo conferma ancora una volta a livello nazionale come “il paese più piccolo con la festa più grande”. Organizzata dal Comitato Santi Filippo e Giacomo, con il patrocinio della Provincia di Lecce e dal Comune di Diso, la Festa in onore dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo 2018, partirà il 30 aprile, vedrà il suo culmine il giorno della ricorrenza, il 1° maggio, e proseguirà il 2, 3 e 4 maggio.

“E’ l’evento che inaugura la bella stagione del Salento”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura del Comune di Diso Giandomenico Letizia, “che attrae oltre 30mila visitatori e devoti con un programma che riassume anche quest’anno sia l’aspetto del culto, che quello dei festeggiamenti religiosi. La rilevanza che raggiunge la nostra Festa dimostra con i fatti che si può destagionalizzare il turismo”. Gli aspetti religiosi (“venerazione dei Santi, ricerca dei sacramenti, catechesi, impegno a rendere accoglienti i luoghi di culto di Diso”) sono stati messi in risalto dal parroco don Adelino Martella, che ha poi sottolineato come sia “una festa che unisce tantissime Comunità”.

Il 30 aprile, alla vigilia della Festa, inoltre, Diso ospiterà la terza edizione di “PugliArmonica in festa”, evento promosso dall’Associazione PugliArmonica con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Lecce e Comune di Diso. Si tratta dell’appuntamento annuale in cui l’associazione PugliArmonica offre un punto di incontro e confronto ai comitati pro-festa patronale di Puglia.

E proprio alla vigilia della festa, il 30 aprile, alle ore 17.30, in piazza Carlo Alberto, si terrà il convegno regionale dei Comitati Pro – Festa patronale di Puglia attorno al tema “La festa patronale: occasione di promozione territoriale da tutelare”. In apertura, sono previsti i saluti di don Adelino Martella, parroco della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli, di Antonella Carrozzo, sindaco di Diso e di Carmine Console, presidente associazione “Feste patronali di Puglia”. Quindi, interverranno Graziano Cennamo, presidente di PugliArmonica, Gaetano Armenio, (www.patronidipuglia.it), Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. Modererà il giornalista Gianpiero Pisanello. Alle ore 19, la cerimonia di premiazione “PugliArmonica 2019”, il premio che sarà conferito a chi, nel campo dell’imprenditoria, delle istituzioni e del mondo del volontariato, si è distinto per la tutela e la valorizzazione delle feste patronali del territorio regionale. Parteciperà all’evento il Concerto Bandistico Schipa D’Ascoli, Città di Lecce.