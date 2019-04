Vento e nuvole, il maltempo rovina le scampagnate

LECCE – Tutto previsto e annunciato, ma la delusione c’è stata comunque. A fronte di una domenica di Pasqua che tutto sommato ha permesso passeggiate all’aria aperta e abbigliamento leggero, il maltempo è arrivato proprio nel giorno dedicato alle scampagnate, ai pic nic all’aperto, alle prime tintarelle al mare, a chi si riserva questa giornata addirittura per il primo bagno.

E invece nuvole nere e minacciose hanno scoraggiato un po’ tutti spingendo intere comitive se non proprio a cambiare programma perlomeno a programmare un’alternativa.

E così molti ristoranti sono stati presi d’assalto, mentre in tanti si sono rifugiati nelle case al mare, dove c’è sempre spazio per tutti e dove l’importante è stare insieme e naturalmente mangiare, anche senza il sole in fronte e la natura a fare da cornice. Molti lidi sono rimasti chiusi e i pic nic in spiaggia sono solo per i più coraggiosi.

Il vento di scirocco ha reso decisamente fastidiosa, oltre che pericolosa, la sosta vicino al mare.

La protezione civile della Puglia ha diramato nelle scorse ore un messaggio di allerta gialla per il vento sud orientale che interesserà il salento anche con forti burrasche e temperatura in calo.