Fondi per castello, chiese e conventi di Copertino, Parabita e Alezio

LECCE- Ammonta a 1 milione e 590 mila euro il finanziamento che il Ministero dei Beni Culturali ha destinato a quattro interventi in provincia di Lecce.

In totale alla Puglia sono stati assegnati 29 milioni e 822 mila euro per totale di 56 interventi.

Ad annunciarlo sono i portavoce alla Camera dei deputati del Movimento 5 Stelle Leonardo Donno e Michele Nitti.

I tre progetti beneficiari dei fondi in provincia di Lecce sono quelli relativi al Castello di Copertino, in cui sarà allestito un Museo della moda, saranno manutenuti gli affreschi delle Cappelle di San Marco e Maddalena e dei bastioni di San Nicola e San Michele e saranno abbattute le barriere architettoniche; sempre a Copertino, 25mila euro saranno destinati all’indagine archeologica nella chiesa di San Giuseppe. A Parabita, assegnato un milione di euro per il recupero architettonico e la rifunzionalizzazione del Convento degli Alcantarini. Ad Alezio, 65mila euro serviranno per abbattere le barriere architettoniche della Chiesa di Santa Maria Addolorata.