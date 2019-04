Polemiche Photored, Civica San Cesario: ” Convocazione urgente della Commissione”

SAN CESARIO – Photored a San Cesario. La “civica San Cesario” precisa : “Abbiamo chiesto al Presidente della II Commissione di provvedere alla convocazione della stessa in via straordinaria urgente, affinché si possa discutere del sopralluogo effettuato dalla Provincia nello scorso febbraio, in cui a dire dei consiglieri del gruppo di minoranza “Insieme”, venivano rilevate irregolarità circa la segnaletica istallata nei pressi delle intersezioni in cui sono installati i Photored. Agli atti del comune, inoltre, non risulta nessuna risposta della provincia che confermi l’irregolarità della segnaletica Stradale”. Un’ulteriore convocazione della II commissione, si aggiunge, “sarebbe utile dopo le gravi irregolarità riscontrate nella realizzazione di una vasca per il recupero delle acque piovane e del campo di calcetto in via Sicilia, entrambe realizzate suproprietà di privati cittadini senza che gli stessi ne fossero a conoscenza e cosa ancor più grave senza alcuna autorizzazione o Delibera di Giunta che giustificasse tale abuso”.