Arianna Rizzo nominata coordinatrice cittadina Mrs San Cassiano

LECCE- Arianna Rizzo, docente in materie turistiche ed esperta di turismo incoming, impegnata nell’ambito della formazione professionale, nella promozione e marketing del territorio, è stata nominata coordinatrice cittadina del Movimento Regione Salento per San Cassiano.

“Non solo amministratori ma anche uomini e donne che vengono dal mondo delle professioni, che hanno un bagaglio culturale ed esperienziale ed hanno a cuore le sorti del nostro Salento. Continua la nostra certosina opera di riorganizzazione. Siamo lieti di poter avere con noi Arianna Rizzo, una figura importantissima impegnata in più ambiti, docente in materie turistiche, e sensibile alle problematiche non solo territoriali ma anche nell’ambito sociale con l’ente nazionale dei sordi (ENS LECCE) con cui ha realizzato progetti artistici contro l’isolamento sociale e a sostegno della loro disabilità. Ad Arianna, a nome di tutto il direttivo, auguro buon lavoro”. Lo ha dichiarato Gianluca Montinaro, coordinatore provinciale del Movimento Regione Salento.

“Sono felice ed orgogliosa di potermi misurare all’interno di un movimento territoriale che da anni combatte alacremente le battaglie in difesa di questo nostro meraviglioso Salento. Ringrazio tutto il direttivo del Movimento Regione Salento, il coordinatore provinciale Gianluca Montinaro e in particolare il Presidente Paolo Pagliaro che con il suo impegno anche nel sociale è un esempio per tutti noi. Sono certa che insieme faremo un ottimo lavoro”. Queste le dichiarazioni di Arianna Rizzo neo coordinatrice del Movimento Regione Salento a San Cassiano.