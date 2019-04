Consiglio provinciale: l’elezione di Fernando Leone è la vittoria del MRS. Soddisfatta anche Direzione Italia

LECCE- A seguito del rinnovo del consiglio provinciale, giungono i vari commenti dal mondo della politica: “L’elezione di Fernando Leone nel Consiglio provinciale, con la lista Civica Salento, è la vittoria del Movimento Regione Salento -interviene così il Direttivo- Un risultato che diventa l’emblema della riorganizzazione e dell’espansione in tutte le provincie del Salento del Movimento che con il nostro Presidente Paolo Pagliaro, ed i tantissimi amministratori e militanti, è impegnato quotidianamente per il bene esclusivo del territorio. Una vittoria che diventa segnale di rinnovamento all’interno del centrodestra salentino. È la vittoria del gruppo, giusto premio al lavoro di squadra dei tanti amministratori che hanno aderito al Movimento, è una vittoria pianificata, cercata, ed ottenuta. Per il Movimento Regione Salento -concludono- è una vittoria importante che apre nuovi scenari in vista dei prossimi impegni elettorali ai quali parteciperemo con entusiasmo e con le idee chiare. Siamo certi che Fernando Leone, amministratore esperto e capace, saprà dare un grande contributo in Provincia e lo farà con l’entusiasmo che l’ha sempre contraddistinto e con spirito fiero ed orgoglioso di chi ha sempre lavorato per valorizzare il nostro territorio”.

Soddisfazione anche da parte del segretario provinciale di Direzione italia Antonio Gabellone: “L’elezione dei candidati di Direzione Italia premia il nostro impegno che da sempre mette il nostro territorio al centro della nostra azione politica. Sempre dalla stessa parte, a conferma che poi valori come coerenza e serietà sono riconoscibili e apprezzati. Ora ancora più carichi di entusiasmo moltiplicheremo il nostro impegno per l’elezione dell’on Raffaele Fitto alle Europee del 26 maggio”, del quale arrivano gli auguri per l’elezione dei suoi riferimenti Stefania Oltremarini, Renato Stabile, Damiano Longo e Giovanni Tundo: “Sono decisamente soddisfatto -afferma- della loro elezione al Consiglio provinciale di Lecce perché testimonia il forte radicamento che Direzione Italia ha in tutti i Comuni del Salento. E’ anche evidente che un risultato così importante è frutto di una lavoro di squadra, di chi con impegno, ma soprattutto passione non ha mai smesso di crederci”.