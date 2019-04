Classifica dei governatori, Emiliano perde punti: è decimo

BARI- Scivola dall’ottavo al decimo posto, smarrendo per strada l’8,9 per cento delle preferenze rispetto al 47,1 per cento con cui venne eletto quattro anni fa. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano perde punti, almeno stando al sondaggio del Sole 24 ore sul gradimento dei governatori. Ottiene il 38,2 per cento, segnando un altro ribasso rispetto ai due precedenti sondaggi. Numeri che solleticano qualche preoccupazione in casa centrosinistra, in vista dell’appuntamento con le regionali del prossimo anno ma anche delle più vicine europee. Chi favorisce l’emorragia di consensi che sta registrando Emiliano? La domanda è sul tavolo e delle indicazioni potrebbero venire dal voto del prossimo 26 maggio, per comprendere se c’è un centrodestra in ripresa e, in particolare, quale ruolo avrà la Lega, oppure se il M5s sarà in grado di reggere l’urto delle aspettative deluse su Tap e Ilva. Non c’è dubbio che la Puglia, infatti, sia per i pentastellati il vero banco di prova.

Il sondaggio è stato svolto da Ipr Marketing e Noto Sondaggi tra il 25 e il 31 marzo attraverso interviste telefoniche e telematiche. Ai cittadini è stata fatta una domanda netta: “Se domani ci fossero le elezioni regionali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale presidente della Regione?”.

In vetta alla Governance Poll c’è Luca Zaia, presidente del Veneto, con il 62 per cento dei consensi nonostante sia all’ottavo anno di gestione e con 12 punti in più rispetto alle regionali del 2015. E’ seguito dal governatore del Friuli Massimiliano Fedriga, con il 51,1 per cento, e da quello della Lombardia, Attilio Fontana.

Al podio leghista fanno seguito un quarto e quinto posto con i due neoeletti di centrodestra in Abruzzo (Marco Marsilio) e Sardegna (Christian Solinas).

Il primo presidente di regione di Centrosinistra è Stefano Bonaccini, del Pd, governatore dell’Emilia Romagna e presidente della conferenza delle regioni. Precede il toscano Enrico Rossi, suo compagno di partito.

In salita anche il governatore della Liguria, Giovanni Toti, all’ottavo posto con circa 5 punti in più, oltre al presidente della regione Lazio, nonché neosegretario del Pd, Nicola Zingaretti, che prende circa 6 punti in più.

Al decimo posto, come detto, c’è Emiliano, che ha uno 0,1 per cento in più rispetto al calabrese, anche lui Pd, Mario Oliverio, che registra il tonfo più netto, con -23,3 per cento di preferenze. La classifica scorre poi con i governatori di Molise, Campania, Umbria, Marche e Sicilia.