Nuovo terminal crociere a Bari, Brindisi a secco. Taurino (Lega): “miopia della Regione”

BRINDISI- “È delle ultime ore la notizia che nel 2021 Bari avrà un nuovo terminal crociere, con un investimento di ben 5 milioni di euro. Il presidente (barese) dell’autorità di sistema, Ugo Patroni Griffi, spinge sempre in direzione Bari”. Per il leghista Paolo Taurino, già coordinatore provinciale di Brindisi, è un’altra ingiustizia e “l’unica soluzione resta l’autonomia del Salento”.

“E il porto di Brindisi?”, si chiede Taurino. “Tutta la nostra zona salentina – aggiunge – meriterebbe di essere valorizzata e messa nelle condizioni di progredire con investimenti mirati all’attrazione e alla ricezione di un turismo, che dovrebbe essere elemento primario dell’economia di luoghi votati fortemente al turismo. Pretendiamo lo stesso trattamento, lo stesso investimento, pretendiamo rispetto, è un nostro diritto, è un diritto di tutti i salentini non essere più trattati come cittadini di serie B. Questa miopia della Regione nei confronti del Salento diventa sempre più grave, ecco perché l’unica strada percorribile ormai è quella della autonomia del Salento come regione a sé stante in modo da mettere in ordine e in equilibrio tutti i territori. In tutto ciò, stona la posizione assunta dai dirigenti di Forza Italia sulle autonomie. Ora si schierano contro l’autonomia rinnegando il patto sottoscritto nel 2012 in occasione delle elezioni comunali”.