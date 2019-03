La Poli incontra Fitto e Damiani smentisce F.I. Lecce

LECCE – Un primo incontro in mattinata con assente Forza Italia e un secondo nel pomeriggio a mente fredda. Il risultato è lo stesso: ognuno sembra fermo sulle proprie posizioni.

Le prove di unità nel Centrodestra leccese hanno radunato intorno ad uno stesso tavolo questa domenica la lady di ferro Adriana Poli Bortone, pronta a correre in solitaria a con le civiche unite, e i segretari regionali dei partiti della coalizione. Presenti anche il vincitore delle primarie e segretario regionale di Fratelli D’Italia Erio Congedo con al fianco l’onorevole Gemmato, i due competitors sconfitti Mario Spagnolo (Lega) e Gaetano Messuti (Forza Italia, Sentire Civico e L’altra Italia), Francesco Ventola per Direzione Italia, Dario Damiani (in sostituzione di D’Attis) per Forza Italia e Andrea Caroppo per la Lega.

Le strade possibili per arrivare alla stretta di mano sarebbero tre: un passo indietro da parte della senatrice, un passo indietro da parte di entrambi (Poli e Congedo) in favore di un terzo nome aggregante oppure spaccatura e ognuno per la sua strada. Ed è questa, al momento, l’ipotesi in auge.

La doccia fredda sarebbe arrivata nel pomeriggio per bocca di Damiani: “il nome della senatrice non è mai stato fatto da Forza Italia al tavolo regionale” avrebbe detto. Ipotesi questa che smentisce categoricamente quanto sostenuto dagli azzurri leccesi. Il Centrodestra tutto ha poi rimarcato la posizione già nota: impossibile non tenere conto del volere espresso da 6.600 votanti alle Primarie. Punto fermo, questo, che lo stesso Congedo, in primis, avrebbe rimarcato durante l’incontro in mattinata, sottolineando come la parentela con l’ex sindaco Perrone non possa e non debba significare dover rispondere delle scelte di quest’ultimo. Poi Congedo avrebbe rilanciato: non vince un candidato ma tutta la squadra, si può trovare un equilibrio nel governo cittadino.

A questo la stessa Poli avrebbe, però, replicato a muso duro: il mercato degli assessorati -come già aveva detto ad Open- non è elemento di trattativa, poichè già insito nel gioco della politica e della coalizione. Secondo la senatrice il binomio che avrebbe portato alla sconfitta della coalizione, seppur unita, nel 2017 sarebbe stato proprio quello Congedo-Perrone. Dunque punto e a capo.

La Poli ha riferito comunque alle sue civiche le proposte avanzate dalla coalizione. Poi, con Messuti nel ruolo di mediatore al suo fianco, ha incontrato Raffaele Fitto. L’intento è quello di sciogliere la riserva entro lunedì.

E.Fio