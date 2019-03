Rapine a Valentino Caffè e Mondo Convenienza, arrivano le condanne

LECCE-Patteggiano la pena i due imputati accusati di una serie di rapine avvenute nei mesi scorsi tra Lecce e Cavallino: tra queste quella a Mondo Convenienza e quella nella torrefazione Valentino Caffè, nella zona industriale di Lecce. Quattro anni e sei mesi per Salvatore Vecchio, di Cavallino, difeso dagli avvocati Luigi Rella e Fabrizio Pisanello, cinque anni per Angelo Campanile, nato a Milano. L’udienza nelle scorse ore davanti al giudice Cinzia Vergine. I due furono arrestati esattamente un anno fa dalla Squadra Mobile dopo l’ultima delle rapine, proprio quella a Valentino Caffè, ma i colpi contestati erano quattro: l’assalto a Mondo Convenienza, nel centro commerciale di Cavallino il 25 gennaio 2018, quello all’ Md di via Ada Cudazzo a Lecce il 17gennaio e poi il 23 febbraio la rapina nell’agenzia “Sara Assicurazioni” di via Orsini del Balzo, sempre a Lecce. In tutti i casi i rapinatori avevano agito impugnando delle armi e alcuni dei colpi erano stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. I due erano stati individuati e sottoposti a fermo d’urgenza dalla polizia con la motivazione che potessero reiterare il reato o fuggire. L’accusa è di rapina aggravata, porto abusivo di arma e furto aggravato in concorso. Un’indagine lampo, durata un mese. La svolta era arrivata la sera della rapina alla torrefazione quando, per poter fuggire velocemente e senza niente addosso, in caso di controlli, avevano nascosto nello stesso giardino dell’azienda la pistola usata e parte del bottino, circa 16 mila euro. Gli agenti erano convinti che prima o poi sarebbero tornati a riprenderli, e così era stato.