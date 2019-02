Comitato operatori di mercato e investitori: c’è anche Tanza

ROMA – Via libera al Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori (Comi), l’organo consultivo istituito dalla Consob come sede di dialogo e di confronto permanente con gli attori del mercato finanziario e il mondo accademico. Lo rende noto la Consb in una nota. La Commissione ha nominato i trenta componenti del Comi, tra cui il presidente, Gian Maria Gros-Pietro. Tra i nominati c’è anche il salentino Antonio Tanza, attuale presidente di Adusbef . Il Comitato, che si riunirà nella sede Consob di Milano con cadenza almeno trimestrale, sarà chiamato ad esprimere il proprio parere su temi regolamentari nelle materie di competenza dell’Istituto nonché sul piano strategico. “I trenta componenti – si legge nella nota – sono stati scelti, a seguito di un avviso pubblico di selezione, tra persone di specifica e riconosciuta esperienza e professionalità, secondo un criterio volto a garantire il bilanciamento di ruoli e competenze. Il mandato ha durata biennale e può essere rinnovato una sola volta. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito”.