Ragazzini aggrediti in centro, Polizia sulle tracce dei baby bulli

LECCE- La Polizia indaga sull’aggressione ai danni di un gruppo di quattro ragazzi di 12 e 13 anni, colpiti con calci e pugni sabato sera da una banda di una decina di baby bulli, in pieno centro storico a Lecce.

Sono già stati acquisiti dalla Squadra mobile i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona in cui si è verificato l’episodio, lungo Corso Vittorio Emanuele, a pochi metri dal Duomo. Al momento sarebbero stati recuperati solo i filmati che riprendono la fuga di due delle vittime, ma la Polizia avrebbe già individuato alcuni dei responsabili.

All’origine non ci sarebbe stato un motivo in particolare e a portare a galla il grave fatto di cronaca è stata, via social, la mamma di uno dei ragazzini picchiati. L’aggressione è avvenuta davanti a molte persone e nessuna delle vittime avrebbe subito conseguenze fisiche tali da richiedere un intervento medico.