Basket, Final Eight Coppa Italia: torna il derby del Sud

BRINDISI – Il match tra Sidigas Avellino ed Happy Casa Brindisi conclude stasera (ore 20.45) i quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia, in programma sino a domenica 17 febbraio nel Mandela Forum di Firenze. I biancoazzurri arrivano all’esordio nella kermesse tricolore col morale alle stelle dopo cinque vittorie consecutive in campionato e il terzo posto in classifica a quota 24, in condominio con gli stessi irpini e Cremona. Si tratta anche della rivincita del confronto del Pala Pentassuglia, vinto di stretta misura dai biancoverdi. La squadra di coach Frank Vitucci sarà seguita da centinaia di tifosi, che stanno raggiungendo con ogni mezzo la Toscana. Prima del derby del sud si affronteranno Venezia e Sassari, mentre ieri sera Cremona ha eliminato Varese e Bologna ha sorprendentemente battuto i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano.