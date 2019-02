“Il baratto delle meraviglie” riparte dei bambini

LECCE- “IL BARATTO DELLE MERAVIGLIE”: Una festa dedicata a bambini e bambine dai 5 agli 11 anni che vogliono scambiare qualcosa: giochi in buono stato che non usano più, libri già letti, dvd, puzzle, figurine, vestiti, ma anche manufatti, storie, una filastrocche, competenze artistiche, canore, teatrali e tanto altro. Si chiama “Il Baratto delle Meraviglie”, un progetto culturale proposto dal Club Lions “Puglia dei Patrimoni e dei Cittadini” (distretto 108 Ab) e ideato assieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Lecce, con il supporto scientifico del Lab.COM – Laboratorio di “Comunicazione ed Empowerment dei Luoghi” dell’Università del Salento, la collaborazione della Biblioteca Civica “I Teatini nel Frattempo” e la disponibilità della Casa circondariale di Lecce, che ha fatto realizzare dalle detenute i tappeti sui quali i bambini espongono. Il terzo appuntamento si è svolto in mattinata nel chiostro dei Teatini a Lecce insieme ad una scrittrice di filastrocche per bambini, che ha dedicato una filastrocca al “Baratto” e che ha tenuto un laboratorio didattico