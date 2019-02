Ego: Lecce capitale dell’Enogastronomia

LECCE- Dal 17 al 19 febbraio Lecce è pronta a immergersi nella galassia del cibo di “EGO – il Festival dell’EnoGastronomia”, che si svolgerà nella cornice del chiostro dei domenicani, avvalendosi della presenza di preziosi chef, sommelier, pizzaioli e metre. Diversi soprattutto gli eventi in programma, tra focus, convegni e degustazioni pronti a lasciare il segno, insieme a 25 masterclass e ospiti stellati.

Si tratta di un evento di grande importanza, il primo in Puglia e nel Salento, che darà l’opportunità, a chi ne sarà interessato, di formarsi con esperti di fama nazionale e non. Il tutto in una cornice altrettanto suggestiva, che trasformerà Lecce nella capitale dell’Enogastronimia.