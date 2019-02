Pur Uniti Giochiamo=Pug e giunsero le dimissioni dei 17

LECCE-Un acronimo dalla doppia interpretazione. Pug: Poter Uniti Giocare, modo di dire calcistico. Dunque piano urbanistico generale o gioco di squadra contro Salvemini?

La storia del Pug ha circa venti anni e non trova una soluzione. Dapprima la giunta Poli, poi quella Perrone ed, infine, in dirittura d’arrivo con l’esperienza Salvemini. Cosa c’è dietro il Piano Urbanistico Territoriale? Innanzitutto spieghiamo cosa è per poter capire perché, in tanti, cercano di disegnarlo.

Il PUG (che per la Regione Puglia sostituisce il vecchio PRG Piano Regolatore) è lo strumento di disciplina urbanistica a livello comunale ed identifica le linee fondamentali dell’assetto dell’intero territorio comunale, determinando le direttrici di sviluppo degli insediamenti. Quindi un documento sì di Sviluppo, ma anche di molteplici interessi.

Andiamo per ordine. La Giunta Poli affidò l’incarico per la stesura del suddetto Piano all’università di Napoli portando a termine un lavoro di anni. A scadenza di mandato, e con un Pug in dirittura d’arrivo, i nuovi governi Perrone decidono di rivedere tutto affidando incarico ad un altro Ateneo e la redazione viene effettuata dall’università di Genova. Si tentò di approvarlo nell’ultimo mese utile prima della scadenza del mandato ma era già giunta la scure della Regione per un reticolato non accolto positivamente per l’assenza dell’analisi dell’impatto idrogeologico. Poi l’arrivo della giunta Salvemini ed il primo allarme quando , a settembre, si delibera l’atto di indirizzo per ritirare in autotutela il viziato precedente Pug, azzerando quanto i predecessori avevano previsto.

La revisione ad opera del governo uscente di centrosinistra stava portando alla presentazione della delibera, a firma dell’assessore Rita Miglietta, di un nuovo atto di indirizzo per un nuovo e corretto Pug con l’inserimento di: Piano Coste, del Commercio e delle Occupazioni dei suoli Pubblici. Piani, peraltro, mancanti nel precedente Piano Urbanistico a firma Perrone. Lo scioglimento dell’assise comunale, con le dimissioni della maggioranza dei consiglieri (i diciassette del centrodestra) ha, conseguentemente, bloccato ogni atto finale. Per Delli Noci la motivazione della compattezza degli avversarsi può esser letta come il tentativo di non far procedere i lavori per disegnare lo sviluppo urbanistico della città; per altri una semplice volontà di mandare a casa un sindaco senza maggioranza consiliare. Di fatto la sigla Pug rievoca l’acronimo di Poter Uniti Giocare, una semplice azione di gioco per poter governare la città e difenderla da un’azione di governo ritenuta nefasta dalla coalizione di centrodestra.