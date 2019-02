Quota 100, nel Salento già 753 domande

SALENTO – Ammontano esattamente a 753 le domande per la pensione anticipata (cosiddetta «quota 100») presentate nel Salento. L’Inps dirama i dati aggiornati ad oggi.

Se Roma, Napoli e Milano guidano la classifica, numeri “importanti” sono stati registrati anche in Puglia. Nella graduatoria regionale al primo posto si trova la provincia di Bari, con 608 domande presentate. Segue Lecce con 330. Terzo posto per Foggia, seguita da Brindisi con 226 domande presentate e Taranto che si ferma a 197. Un boom confermato, insomma, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale che ha disegnato anche una mappa delle città dove sono state avanzate le richieste per cambiare vita, per chiudere il capitolo con il lavoro a 62 anni di età e 38 di contributi, con cinque anni di anticipo rispetto alla riforma del Governo Monti.