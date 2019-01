Liverani, squalifica annullata. “Dispiace per i nostri tifosi”

LECCE – (di Tonio De Giorgi) Sembrava dovesse saltare per squalifica la sua prima partita da allenatore del Lecce . Invece domani pomeriggio il tecnico Fabio Liverani siederà regolarmente in panchina all’Arechi di Salerno. E’ stato accolto, infatti, il ricorso alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presentato dagli Avvocati Domenico Zinnari e Alessio Bozzetto, dello studio legale Sticchi Damiani, e la squalifica di mister Liverani è stata annullata. E la sanzione rideterminata in una ammonizione con diffida e ammenda pecuniaria. E nel primo pomeriggio la squadra è partita per Salerno. “Credo che i ragazzi abbiano lavorato bene, sulle proprie certezze. Affronteremo un grande avversario, costruito per i play off, giocheremo in un stadio bello, ma c’è tutto per poter fare una partita da Lecce”. Proprio tutto no, perché la trasferta di Salerno è stata vietata ai tifosi senza tessera. “Purtroppo l’unico dispiacere è non averli al nostro seguito, questa è una cosa che ci penalizza un po’”. Come ogni settimana l’allenatore giallorosso potrebbe avere ancora qualche dubbio di formazione, ma può contare anche su La Mantia, oltre che su Venuti, entrambi pienamente recuperati. Anche a Salerno l’allenatore giallorosso dovrebbe schierare dal primo minuto Tachtsidis. “Più si allena, più sta con il gruppo e più prende condizione, dobbiamo valutare la costruzione globale del centrocampo e vedere come poterla gestire insieme alla coppia di attaccanti che manderemo in campo”. Una squadra che sabato scorso contro il Benevento ha creato tanto e ha concretizzato poco e, inoltre, è ancora molto imprecisa sui cross. “Un’analisi giusta – ammette -, è inevitabile che gli esterni devono migliorare l’ultimo passaggio e gli attaccanti devono essere più cattivi sotto porta per cercare che questa mole di gioco dia anche dei risultati più larghi. Per come intendo io il calcio sarei più preoccupato se non arrivassimo sul fondo quindici volte e se non creassimo occasioni da gol. È chiaro che l’ultimo passaggio, l’ultimo cross o l’ultimo tiro dà valore al lavoro della squadra. Dobbiamo migliorare, sono convinto che sia solo una questione di attenzione nei particolari, però siamo vicini a quello che sarà la torta con la ciliegina”. In casa Salernitana Gregucci deve fare i conti con le squalifiche del centrocampista Di Tacchio e del difensore Migliorini, due titolari. Il tecnico di San Giorgio Jonico, ex della partita, potrà contare su Akpa -Akpro, il calciatore francese è uscito malconcio dopo la partita vinta a Palermo. Dopo la squalifica rientra Castiglia, ma le opzioni per il centrocampo non sono tante poiché Di Gennaro, causa infortunio, non gioca da tempo; Minala, arrivato dalla Lazio (era fuori rosa) non è in condizione di giocare novanta minuti. Inoltre c’è Mazzarani che non è un centrocampista centrale, ma offensivo. In difesa, invece, Gregucci potrebbe pensare a Schiavi (anche lui ex) al posto di Migliorini. “Dopo il cambio di allenatore pare che la squadra, leggendo le interviste dei giocatori, abbia ritrovato spensieratezza e serenità per poter giocare senza tante pressioni – conclude -, ha cambiato qualcosina a livello tattico: ora giocano con i due trequartisti, di grande qualità e velocità, dietro la punta. Dietro giocano con tre centrali e due esterni. È una squadra fisica che può stare nel blocco delle sei, sette squadre che lotteranno fino alla fine. È in campionato livellato”.