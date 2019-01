Il New York Times consiglia: visitate il Salento

SALENTO- 52 mete, una per ogni settimana dell’anno. Sono i luoghi che il New York Times consiglia di visitare con la selezione “52 Places to Go” e, per il 2019, nella lista c’è anche la Puglia, in diciottesima posizione, con la segnalazione particolare di alcuni posti nel Salento. E c’è anche un’altra regione italiana: la Liguria, alla venticinquesima settimana.

Vengono indicati luoghi diversi da quelli ormai da tempo mete fisse dei turisti, nuove scoperte di nuovi tesori. Ed ecco che per la Liguria viene segnalato Golfo Paradiso, considerato “una gemma rara e incontaminata sulla riviera italiana” e, per la Puglia, l’ “architettura barocca e la costa adriatica nel tacco d’Italia”. Il quotidiano statunitense si fa così un po’ “perdonare” dopo le polemiche suscitate dall’articolo pubblicato a settembre, in cui si parlava di “Metodo Salento”, nell’inchiesta sull’alta moda italiana e le sue ombre, in cui si raccontava, anche con testimonianze anonime, il lavoro, in casa e senza contratto, di migliaia di donne che ricevono un euro per ogni metro di stoffa cucita o ricamano paillettes per 1.50-2.00 euro l’ora.

Ma questo è tutto un altro capitolo: per quanto riguarda la bellezza dei paesaggi o dell’architettura nostrana, e la bontà dei prodotti della terra, il N.Y. Times non ha dubbi nel descrivere “Le antiche masserie fortificate sempre più spesso trasformate in boutique hotel. Due le strutture segnalate: la Masseria Torre Maizza, che si trova in una frazione di Fasano, e il Castello di Ugento”. Parla della famiglia Antinori, che ha aperto il bistrot Tormaresca a Lecce, oltre che della “cultura vinicola millenaria della regione, iniziata quando i greci, attraversando l’Adriatico, piantarono le viti”. Arrivare in aereo è ora più facile, viene spiegato, con le nuove rotte istituite e già disponibili. Non solo: si fa cenno anche al progetto di “spazioporto” di Grottaglie, da dove si potrà in futuro partire per i viaggi nello spazio di Virgin Galactic. Dunque, siamo nella top 20, sia che si guardi al mare, che agli antichi castelli, che alla buona tavola o alla volta celeste.