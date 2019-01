LECCE- Arriva anche a Lecce la testimonianza di Paolo Borrometi, che attualmente vive sotto scorta per aver raccontato gli intrecci tra mafia, politica e imprenditoria nella Sicilia orientale, a Ragusa e Siracusa. Nel libro “Un morto ogni tanto”, il giornalista ha infatti messo nero su bianco una vera e propria inchiesta, in cui trapela il suo no all’attacco alla stampa, visto soprattutto come un attacco alla propria libertà.