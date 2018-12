Mezzo chilo di eroina in un box della 167, arrestato 56enne

LECCE-Aveva nascosto tra i vecchi mobili di un garage della zona 167 due panetti per oltre mezzo chilo di cocaina. Per questo è stato arrestato dalla Polizia Gennaro Merbo, 56 anni, originario della Campania ma residente a Lecce. A non convincere gli agenti è stato il suo atteggiamento molto guardingo. Tallonandolo in giro per Lecce, i poliziotti lo hanno seguito fino alla 167 , dove lo hanno visto aprire e chiudere frettolosamente un box garage. Fermato per un controllo e per l’apertura del box, l’uomo si è dato alla fuga, ma è stato raggiunto e bloccato. Durante la successiva perquisizione eseguita all’interno del locale, gli agenti hanno rinvenuto un borsello che conteneva due confezioni di eroina per un peso complessivo di oltre mezzo chilo. La droga è stata sequestrata e lo spacciatore è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.