Liverani e Nesta: stessa filosofia di gioco. Lecce-Perugia: le probabili formazioni

LECCE (di M.C.)– Il Via del Mare apre i battenti alla 15^ giornata del campionato di serie B ed ospita il Perugia di Alessandro Nesta che ha 20 punti in classifica e arriva sulle ali dell’entusiasmo della vittoria ottenuta contro il Pescara e di una tradizione favorevole in terra salentina dove vanta 5 vittorie, contro le 2 dei giallorossi e 6 pareggi, sul totale delle 13 gare giocate.

Il Lecce di Liverani però non è da meno, è secondo in classifica con 25 punti, ad un punto dal Palermo, e dopo aver sfatato il tabù Carpi ha intenzione di ripetersi contro i grifoni e di allungare la striscia di vittorie consecutive creata negli ultimi 3 turni.

Due moduli di gioco uguali, infatti entrambi i tecnici, compagni di squadra nella Lazio, amano il 4-3-1-2.

Più di qualche problema per Nesta che deve fare a meno di Felicioli e Cremonesi e deve valutare attentamente le condizioni degli acciaccati Bianco, Melchiorri e Verre prima di decidere se schierarli.

Gabriel; Ngawa, Gyomber, El Yamiq, Falasco; Kinglsey, Bordin, Dragonir; Verre; Vido, Mustacchio (o Melchiorri nel caso in cui dovesse farcela) potrebbero essere gli undici titolari.

Nel Lecce assente solo Pettinari, che prosegue il suo lavoro personalizzato e potrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana. Liverani quindi potrebbe riproporre la formazione iniziale di Carpi con un solo cambio, Tabanelli al posto di Armellino, oppure schierare l’ex Matera per la terza gara consecutiva, quindi potrebbero scendere in campo Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Tabanelli, Petriccione, Scavone; Mancosu; Falco, La Mantia.

Fischio d’inizio del sig. Livio Marinelli di Tivoli alle ore 15:00 e sarà coadiuvato dal sig. Marco Scatragli di Arezzo e dal sig. Fabio Schirru di Nichelino, mentre il IV Ufficiale sarà il sig. Luigi Pollitteri di Palermo.

Sarà possibile seguire la gara sulla piattaforma web DAZN e in radiocronaca su Tele Rama.