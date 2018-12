Xylella, deputati visitano campi sperimentali

GALATONE- Hanno attraversato un campo di alberi completamente secchi, ma di fronte agli unici 84 ulivi che sono tornati a vegetare su 16 ettari, la prima domanda che i deputati hanno fatto è stata: “quante olive hanno prodotto quest’anno?”. Dopo appena 18 mesi di sperimentazione (il minimo sindacale è tre anni), ovviamente, quelle piante non potevano tornare già a produrre. Forse lo faranno in futuro, ma ancora non è dato sapere.

Questo è il punto iniziale della visita che la Commissione agricoltura della Camera ha tenuto in tarda mattinata a Galatone, presso Masseria Lo Prieno, dove è in corso una delle sperimentazioni finanziate dalla Regione Puglia per capire se e come gli ulivi colpiti da disseccamento possono essere salvati. I deputati hanno fatto domande, scattato foto, si sono fatti spiegare il metodo utilizzato, hanno deciso che monitoreranno l’andamento di uno di questi ulivi, richiedendo immagini del prima da confrontare.

Prima di giungere qui sono stati a Torchiarolo, nelle aree interessate dagli espianti nel 2015, in particolare quelle di proprietà di Tormaresca. Poi, hanno proseguito a Gallipoli, nell’area del primo focolaio; a Presicce, sui campi di innesti di Giovanni Melcarne; a Caprarica, presso l’azienda Nachiro di Pantaleo Greco, dove è stata impiantata la varietà Favolosa; a Lequile, presso l’azienda di Sandro Ingrosso, per poi rientrare a Brindisi per un incontro negli uffici regionali sulle azioni attivate dalla Regione. Non a caso ad accompagnarli c’era l’assessore regionale Leonardo Di Gioia.