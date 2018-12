Commissioni tributarie ingolfate, fascicoli a Bari. E’ protesta

LECCE- Le commissioni tributarie di Lecce e Taranto sono troppo ingolfate e così il presidente della Commissione tributaria regionale della Puglia ha disposto il trasferimento a Bari delle pendenze relative all’anno 2015. Forte la contrarietà di AIGA Lecce, l’associazione dei giovani avvocati.

Carenza di organico alla base della decisione, ma non solo. Come scritto nel provvedimento del presidente, “anche con organico al completo, i giudici delle sezioni staccate non sarebbero mai in grado di fare fronte all’enorme mole di contenzioso pendente su ciascuna sezione” e che “l’organico del personale di segreteria presso dette sezioni è limitato e risulta impegnato ai limiti delle proprie possibilità lavorative (sicché presso le sedi di Lecce e Taranto non è più possibile incrementare i ritmi di produttività, già molto elevati)”.

Per Aiga “le soluzioni prospettate sono, da un lato, economicamente onerose per i cittadini e, per altro verso, logisticamente inattuabili. È del tutto evidente – afferma il presidente Andrea Conte – che la soluzione adottata costituisce l’ormai scontata e facile via d’uscita ai problemi di inefficienza dovuta alle carenze di organico della giustizia ordinaria e di quella tributaria, per cui si è soliti gravarne gli Avvocati, soprattutto i più giovani, e i contribuenti, loro assistiti”.