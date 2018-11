“Mi informo e lavoro”, portale in tilt: disagi per circa 150mila utenti

LECCE- Nel giorno del “click day” qualcosa non va. Partivano infatti da questo martedì 27 novembre, sul portale Sistema Puglia, le iscrizioni ai corsi “MI INFORMO E LAVORO”, che danno la possibilità di inserire in percorsi formativi cittadini disoccupati e non solo, per qualificarli e successivamente inserirli in contesti occupazionali, ma purtroppo, malgrado la grande attesa, la piattaforma risulta in tilt.

Per fortuna, però, non risultano esserci scadenze temporali per effettuare queste iscrizioni, anzi lo stesso assessore regionale Sebastiano Leo ha anche assicurato che la disponibilità sarebbe stata contigentata fino a esaurimento delle risorse. Ma il nodo comunque resta: nessuno ancora riesce ad accedere al bando. “Sono circa 150mila gli utenti attesi- afferma Giovanni Casarano, Responsabile del dipartimento cultura Forza Italia- e nonostante questo al momento non ha una piattaforma in grado di supportare una simile ondata. Da qui gli inevitabili disagi”.

Sulla questione interviene anche Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” che ha ricevuto le segnalazioni di un gruppo di aspiranti candidati, secondo cui si tratta di un fatto gravissimo che ha posto nello sconforto tantissimi che speravano di poter realizzare la possibilità di partecipare al corso di formazione ambito da mesi e che invece si sono trovati di fronte alla triste realtà del sito inaccessibile. Ovviamente -afferma- ci rivolgiamo ai responsabili della procedura affinché risolvano immediatamente il problema e riaprano i termini per l’accreditamento, mentre nel frattempo si paventa la possibilità di azioni risarcitorie e di un esposto per verificare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità.