Vertice dei sindaci post tornado: chiesto stato di calamità

TRICASE- È ancora troppo presto per fare una stima dei danni provocati dal passaggio della potente tromba d’aria di ieri ma non si potrà fare a meno di chiedere il riconoscimento dello stato di calamità per provare a ripristinare i luoghi. Alle 13 a Palazzo Gallone a Tricase si è tenuto il vertice convocato dal presidente della Provincia Stefano Minerva con i sindaci dei Comuni più colpiti: oltre Tricase, anche Andrano, Corsano, Tiggiano, Patu’, Gagliano del Capo e Diso. È stata concordata la modalità e la tempistica con cui si procederà alla quantificazione del danno. La Regione Puglia ha messo a disposizione mezzi e personale della Protezione civile, oltre alle risorse per la messa in sicurezza delle due chiese che hanno subito crolli.

“Abbiamo ritenuto opportuno convocare questo primo tavolo di confronto – ha detto il presidente Minerva – per coordinare tutti gli Enti interessati sul da farsi per fronteggiare l’emergenza e per avviare anche le procedure per la richiesta di risarcimento dei privati. Il compito della Provincia sarà quello di essere “cerniera istituzionale” fra amministrazioni e istituzioni superiori. Nelle prossime ore, grazie al lavoro della Prefettura, si riunirà il tavolo di coordinamento al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie sulle stime dei danni subiti da pubbliche amministrazioni e privati”.