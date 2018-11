Tap, Conte: Aziende coinvolte rilancino territorio

MILANO – “Spero che lo finirete” disse Trump. “Opera strategica” confermò Conte, rassicurandolo. Era il 30 luglio e, come evidente, era già deciso che il gasdotto Tap sarebbe stato completato. Oggi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, torna a parlare di Tap a Milano, nel corso del Partners’ Day di Snam, azionista al 20%. “Preso atto che vi erano tutte le ragioni per proseguire, ho preso l’impegno in prima persona perché ci fosse attenzione alle comunità locali che meritano il sostegno del Governo” ha detto Conte. E ancora: “Le aziende coinvolte nel progetto Tap in Puglia interverranno per rilanciare il territorio e portare benessere ai cittadini delle zone coinvolte dall’infrastruttura. Non sono qui a offrire una compensazione che non è ben accetta, sono qui a farmi promotore come autorità di governo di un progetto di rilancio del territorio”.

“Anche dopo aver preso atto che che c’erano tute le ragioni per proseguire nell’opera mi sono impegnato affinchè fosse riservata un’attenzione speciale alle comunità locali che meritano tutto il sostegno del governo e per questa ragione voglio ribadire che tutte le attività imprenditoriali che sostengono l’opera sono invitate a dar seguito ad azioni che diano benessere ai territori e ai cittadini di quella zona, che in nessun modo devono restare inascoltati. Abbiamo grandi progetti: si stanno pianificando investimenti in campo ambientale, azioni a favore dei ragazzi, della loro formazione e occupazione, investimenti negli edifici scolastici, nell’efficientamento energetico, nella banda larga e in campo turistico”. “Non esiste investimento senza responsabilità sociale – ha concluso – Ringrazio i presidente e Ad di Snam perchè hanno già dato la disponibilità a una serie di interventi che costituiranno occasione per il rilancio di quel territorio”.