Ulivi disseccati, in arrivo altri 30 milioni dal Cipe

BARI- In arrivo 30 milioni di euro dal Cipe per l’anno 2018: saranno a sostegno degli investimenti strutturali per gli agricoltori danneggiati dal disseccamento dell’olivo. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ieri, nel corso della riunione preparatoria, ha dato il via libera alla proposta del Ministro Centinaio: verrà votata il prossimo 29 novembre. “L’utilizzo delle risorse sarà stabilito di concerto con il Governo nazionale e la Regione Puglia, anche rispetto all’idea di inserirli nella Misura 5 del PSR, dedicata al ripristino produttivo dei terreni danneggiati”, spiega l’assessore regionale al ramo, Leonardo Di Gioia.

Trattasi di risorse aggiuntive rispetto a quelle erogate negli anni precedenti per le calamità. Il ministro Centinaio ha annunciato che emanerà un decreto per facilitare i tagli e nei prossimi giorni verrà presentato un piano operativo, stilato a quattro mani da Regione Puglia e Governo, per la gestione, controllo, contenimento della batteriosi, nonché per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato, anche attraverso i reimpianti di specie resistenti.