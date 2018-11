Qualità della vita, sale solo Lecce (79esima). Brindisi e Taranto perdono quota

SALENTO- Solo la provincia di Lecce recupera posizioni, sette per l’esattezza, sebbene continui a rimanere nella parte bassa della classifica della Qualità della vita pubblicata da Italia Oggi, piazzandosi al 79esimo posto e non più all’86esimo. Perdono quota, invece, Brindisi e Taranto: la prima passa dal 78esimo all’80esimo posto, la seconda scivola dall’84esima all’88esima posizione.

Lecce risulta la prima in Puglia e recupera soprattutto nella classifica affari e lavoro e in quella relativa al tasso di disoccupazione, oltre che in quella relativa all’ambiente, dove per politiche ecosostenibili delle amministrazioni si piazza prima in assoluto Brindisi.